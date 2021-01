Korekta kolejności sczepień i zwolnienie z kwarantanny. Nowe rozporządzenie weszło w życie

W piątek późnym wieczorem w Dzienniku Ustaw opublikowano nowelę rozporządzenia w sprawie ograniczeń epidemicznych - w pierwszym etapie mogą szczepić się osoby urodzone po 1961 roku, które są dializowane, mają nowotwór, są w trakcie przewlekłej wentylacji mechanicznej lub po przeszczepie. Nowe przepisy, które obowiązują już teraz, zwalniają zawodników kadry narodowej z kwarantanny po powrocie do Polski.

Zmiana kolejności szczepień

Zgodnie z nowymi przepisami w ramach etapu pierwszego będą mogły być szczepione "osoby urodzone po 1961 r. z następującymi stanami zwiększającymi ryzyko ciężkiego przebiegu COVID-19: dializowane, z chorobą nowotworową w trakcie leczenia do roku, licząc od dnia ostatniej hospitalizacji do dnia podania pierwszej dawki szczepionki przeciwko COVID-19, w trakcie przewlekłej wentylacji mechanicznej lub po przeszczepieniu komórek, tkanek i narządów".

Nowelizacja doprecyzowuje także, że ze szczepień w etapie pierwszym mogą korzystać również pacjenci hospicjum domowego oraz placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku. Poszerzono również grupę nauczycieli i pracowników pedagogicznych uprawnionych do wcześniejszych szczepień - do grupy tej dopisano pracowników regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych oraz interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych.

Sportowcy zwolnieni z obowiązku kwarantanny

Jak wyjaśniono, proponowane zmiany są związane z koniecznością umożliwienia członkom kadry narodowej, w tym przygotowującym się do Igrzysk XXXII Olimpiady Tokio 2020 oraz XVI Letnich Igrzysk Paraolimpijskich Tokio 2020, a także członkom ich sztabów szkoleniowych i ekip towarzyszących, powrotu do Polski z zawodów zagranicznych bez konieczności odbycia kwarantanny, co pozwoli na zachowanie niezbędnej ciągłości procesu szkolenia sportowego.