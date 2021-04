"Infekcje SARS-CoV-2 powodują, że krew pacjentów ma tendencję prozakrzepową"

Dolegliwości ze strony układu nerwowego

Dodał, że to, iż "pacjenci mają zaburzenia węchu, smaku, to już prawie każdy w Polsce wie". – Może teraz rzadziej to obserwujemy w tej odmianie brytyjskiej, ale obserwujemy też tendencję, że u osób młodszych te zaburzenia smaku, jeżeli wystąpią, to dłużej się utrzymują - powiedział Naumnik.