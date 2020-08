Jak pracownicy sanepidów zmieniają się w detektywów

Powiatowe stacje sanitarno-epidemiologiczne odgrywają ważną rolę w walce z koronawiruem. W stacji w Pruszkowie żartują, że ta zamieniła się w centralę telefoniczną. Pracownicy stacji odbierają setki połączeń dziennie - sami też muszą dzwonić dziesiątki razy. Gdy okazało się, że do Światowego Centrum Słuchu w Kajetanach przyjechała kobieta zakażona koronawirusem, zaczęła się walka z czasem. Pracownicy sanepidu muszą szybko ustalić, z kim kobieta miała kontakt. Trzeba namierzyć cały personel, rodzinę, znajomych, wszystkich, których mogła zakazić.

Okazuje się, że kobieta jest z Krakowa, obszar działania się rozszerza. Na szczęście pacjentka nie jechała transportem publicznym. Przywiózł ją syn. Pojawia się jednak problem - okazało się, że kobieta mieszka w domu pomocy społecznej. - Będziemy oczywiście naciskać Kajetany, żeby jak najszybciej ustalili nam, który to jest DPS, ponieważ Kraków musi ich objąć nadzorem epidemiologicznym. Wszystkich objąć kwarantanną i przebadać. Większość może być dodatnia – mówi Iza Michalak z Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Pruszkowie.

Liczba osób do ustalenia rośnie - trzeba sprawdzić, czy po drodze kobieta nie spotkała się też z innymi ludźmi. W przypadku wesel, do zbadania jest nawet kilkaset nazwisk. - Czasem zajmuje to nawet trzy dni, kiedy znajdziemy wszystkie osoby z przypadku – zwraca uwagę Agata Wolska dyrektorka Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Pruszkowie.