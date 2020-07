Powstał zespół, który ma stworzyć strategię walki z epidemią. "Przygotowujemy się do możliwej drugiej fali"

Minister zdrowia powołał zespół, który ma się zająć stworzeniem strategii walki z drugą falą epidemii COVID-19. - Nie będzie się zajmował tym, z czym mamy do czynienia dzisiaj, tylko przygotowaniem do jesieni - tłumaczył rzecznik resortu zdrowia Wojciech Andrusiewicz. Dodatkowo - zapowiedział - podobne zespoły powstaną w każdym województwie.

W poniedziałek 20 lipca minister zdrowia wydał zarządzenie powołujące "zespół do spraw strategii działań związanych ze zwalczaniem epidemii COVID-19".

Zespół, jak czytamy w zarządzeniu, ma się zająć: - analizą standardów międzynarodowych związanych ze zwalczaniem COVID-19; - oceną przygotowania podmiotów wykonujących działalność leczniczą i innych podmiotów i służb do walki z COVID-19; - opracowaniem strategii testowania osób pod kątem zakażenia wirusem SARS-CoV-2; - analizą dotychczasowego przygotowania i funkcjonowania zakaźnych szpitali jednoimiennych; - opracowaniem strategii działania zakaźnych szpitali jednoimiennych; - opracowaniem strategii postępowania ze zwiększoną zachorowalnością grypy, w szczególności w zakresie jej testowania i poziomu wyszczepialności społeczeństwa.

W skład zespołu wchodzi przewodniczący, którym może zostać sekretarz lub podsekretarz w Ministerstwie Zdrowia i 12 innych osób. Są to przedstawiciele różnych departamentów resortu zdrowia, a także przedstawiciele Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - Państwowego Zakładu Higieny, Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. Skład uzupełniają Konsultanci Krajowi w dziedzinie chorób zakaźnych, medycyny rodzinnej oraz anestezjologii i intensywnej terapii.

"Przygotowujemy się do możliwej drugiej fali epidemii"

- Przygotowujemy się do możliwej drugiej fali epidemii, która będzie pewnie współistnieć ze wzrostem zachorowań na grypę - mówił w rozmowie z reporterką TVN24 Wojciech Andrusiewicz, rzecznik Ministerstwa Zdrowia.

Tłumaczył, że powołany zespół "nie będzie się zajmował tym, co mamy do czynienia dzisiaj". - Ten zespół ma się zająć przygotowaniami do jesieni - powtórzył.