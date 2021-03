"Już czas, kiedy pan premier Morawiecki powinien ogłosić własną porażkę"

Mamy trzecią falę i trzeci raz rząd nie przygotował Polski do walki z pandemią - powiedział w "Faktach po Faktach" poseł Dariusz Joński z Koalicji Obywatelskiej. Przewodniczący Stałego Komitetu Rady Ministrów Łukasz Schreiber z Prawa i Sprawiedliwości zarzucił posłowi atakowanie premiera i rządu za to, "że szpitale tymczasowe powstały".

"Pan premier Morawiecki powinien ogłosić porażkę"

Schreiber: dzisiaj by pan nie był w stanie nikogo nigdzie położyć

Schreiber zarzucił natomiast Jońskiemu, że razem z innymi politykami opozycji "atakował premiera, rząd, że szpitale tymczasowe powstały". - Przytoczę słowa pana posła: w szpitalu tymczasowych w Płocku, który na początku grudnia oddał do użytku Orlen, jest dwóch pacjentów, choć łóżek jest 200. Czy ktoś jeszcze ma pytania, po co rząd budował te szpitale? - mówił minister.

- Otóż, drogi panie, gdybyśmy tak robili i postępowali w myśl pana logiki i budowali szpitale tymczasowe, kiedy jest za późno, kiedy już jest trzecia fala pandemii, to dzisiaj by pan nie był w stanie nikogo nigdzie położyć. Naprawdę apeluję do pana, by pan się skupił, by pan przestał uprawiać w taki sposób politykę - dodał.