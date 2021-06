Niedzielski: musimy przygotowywać się na ewentualne uderzenie czwartej fali pandemii

System zaczyna wracać do regularnego trybu, ale my musimy jednocześnie przygotowywać się na ewentualne uderzenie czwartej fali pandemii - ocenił minister zdrowia Adam Niedzielski. Dlatego - jak przekonywał - obecny "moment oddechu" wykorzystywany jest na szkolenia w zakresie np. obsługi respiratorów i pracy na oddziałach covidowych. Prezes Warszawskich Lekarzy Rodzinnych Michał Sutkowski w rozmowie z PAP przyznał, że obawia się sytuacji epidemicznej jesienią i podkreślił, że "powinniśmy dobrze wykorzystać szansę, jaką dają szczepienia".

Minister zdrowia Adam Niedzielski w czwartek był gościem specjalnym posiedzenia Rady Ekspertów przy Rzeczniku Praw Pacjenta. Jak podano w komunikacie po spotkaniu, szef resortu ocenił, że w ochronie zdrowia mamy ogromne zaległości do nadrobienia.

"Problemy systemu, z którymi borykaliśmy się przed pandemią, w czasie jej trwania uwydatniły się. Nie mówię tylko o niedoborach personelu medycznego, ale też np. kolejkach. Pamiętajmy, że podczas pandemii pacjenci starali się unikać placówek medycznych, a obecnie wyjmują z szuflad stare skierowania lub udają się do lekarzy po kolejne" – mówił Niedzielski według słów przytoczonych na stronie RPP.

Minister dodał, że "system zaczyna wracać do regularnego trybu, ale my musimy jednocześnie przygotowywać się na ewentualne uderzenie czwartej fali pandemii". "Dlatego wykorzystujemy moment oddechu na szkolenia w zakresie np. obsługi respiratorów i pracy na oddziałach covidowych, a także rozwijamy potencjał laboratoryjny" - dodał.

"To rewolucja, której potrzebują pacjenci oraz system"

Według komunikatu "minister zdrowia zaznaczył również, że wprowadzenie ustawy o jakości i bezpieczeństwie pacjenta ma być swego rodzaju 'sitem', dzięki któremu pieniądze wprowadzane do systemu ochrony zdrowia trafią przede wszystkim do tych placówek, które gwarantują odpowiednią jakość świadczeń".

"Nagrodą za wysokiej jakości usługi medyczne będzie m.in. bezlimitowość. Będziemy chcieli wzmocnić mechanizmy konkurowania jakością. Ogromne znaczenie ma także obowiązek publikowania informacji związanych z podmiotami leczniczymi. Pacjent ma prawo podejmować świadome decyzje i zanim skieruje się do którejś placówki, sprawdzić np., jak jest zarządzana. Budowanie rejestrów zdarzeń niepożądanych czy uruchomienie funduszu kompensacyjnego to rzeczywiście rewolucja, ale jest to rewolucja, której potrzebują pacjenci oraz system" – wyliczał Niedzielski, cytowany w informacji po spotkaniu.