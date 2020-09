"Sprzedały się w ciągu jednego dnia". Farmaceuci alarmują, resort uspokaja: dostawy szczepionek trwają

Szczepionki przeciwko grypie sprzedają się na pniu, nie możemy spełniać wszystkich zamówień, w hurtowniach brakuje kolejnych dawek - alarmują farmaceuci. Szczepienie na grypę jest jednym z prewencyjnych działań ujętych w strategii Ministerstwa Zdrowia na walkę z epidemią na jesieni. - Nie zabrakło szczepionek, one są w trakcie dostaw, to normalna procedura - uspokaja rzecznik Ministerstwa Zdrowia, Wojciech Andrusiewicz.

Jednym z elementów z zakresu działań prewencyjnych są szczepienia przeciwko grypie. Minister zapewnił, że rząd będzie starał się zrobić wszystko, żeby liczba szczepionek dostępna dla Polski była jak największa. - W tej chwili mamy potwierdzoną gotowość do dostawy blisko 1,8 miliona szczepionek, pracujemy nad kolejnymi - powiedział. Dodał, że w perspektywie jest dostawa kolejnych 200 tysięcy dawek.

"Mamy zamówienie na ponad 500 sztuk, a otrzymaliśmy cztery"

Farmaceuci informują, że popyt na szczepionki przeciwko grypie jest bardzo duży i jest problem z ich dostępnością.

- Dwa miesiące temu złożyliśmy zapotrzebowanie na zakup szczepionek do naszych aptek rodzinnych. Mamy zamówienie na ponad 500 sztuk, a otrzymaliśmy cztery - mówiła Agnieszka Dyl, kierowniczka apteki w Krakowie.

- Udało nam się zamówić raptem 100 szczepionek, które sprzedały się w ciągu jednego dnia. Od środy nie jesteśmy w stanie zamówić ani jednej szczepionki - poinformowała Justyna Łukaszewska, kierowniczka apteki w Gdańsku.

Józef Łoś, wojewódzki inspektor farmaceutyczny w Krakowie, tłumaczył, że "ilości szczepionek będą podobne jak w ostatnim roku z tego względu, że zamówienia są robione pod kątem ubiegłorocznych dostaw". - Zamówienia były robione przed wybuchem pandemii. Nikt nie był w stanie przewidzieć zwiększonego zapotrzebowania na te szczepionki - wyjaśniał.

Rzecznik MZ: szczepionki są w trakcie dostaw, proces się rozpoczyna

Rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz podkreślił we wtorek, że nie jest tak, że szczepionek w aptekach zabrakło. Wyjaśnił, że pojawiają się one tam, "jak każdego roku" we wrześniu, ale "nie wcześniej". Zwrócił uwagę, że zaopatrywanie aptek w szczepionki dopiero się rozpoczęło. - Szczepionek nie zabrakło, one są w trakcie dostaw - powiedział.

- W tym tygodniu duża partia szczepionek, dwieście tysięcy sztuk, będzie trafiała do hurtowni. Ostatni tydzień września to jest 400 tysięcy sztuk, które trafią do Polski - poinformował.

Rzecznik mówił także o planach na pierwszy tydzień października. - 500 tysięcy sztuk, które trafi ponownie do Polski - mówił. - Nie zabrakło szczepionek, one są w trakcie dostaw, to normalna procedura, jaka odbywa się co roku - powtórzył. Andrusiewicz oświadczył, że na ten moment "mamy zagwarantowane w granicach miliona ośmiuset tysięcy" dawek szczepionek. Dodał, że resort chciałby, aby w tym roku więcej Polaków zaszczepiło się na grypę.

Rzecznik rządu: zabiegamy, by ściągnąć dodatkowe rezerwy, ale niczego nie gwarantuję

Rzecznik rządu Piotr Mueller podkreślał we wtorkowej "Rozmowie Piaseckiego" w TVN24, że "to nie rząd kupuje szczepionki, tylko poszczególne apteki, przychodnie".

Zaznaczył jednak, że rząd "zabiega, by ściągnąć dodatkowe rezerwy". - Pamiętajmy, że to jest rynek globalny. Starania rządu są teraz trudniejsze przez to, że w minionych latach nie było tak dużo szczepionek kupowanych dla Polski - wskazywał Mueller.

- Podejmujemy działania, by było ich więcej, ale nie gwarantuję niczego, bo to nie są zakupy rządowe, tylko prywatne - dodał.

Karczewski: Znalazłem wolną chwilę i jestem już po szczepieniu. Gorąco zachęcam

Problemu z dostępem do szczepionki nie miał wicemarszałek Senatu z PiS Stanisław Karczewski, który jest również lekarzem.

"Początek września to doskonały czas na szczepienia przeciwko grypie. Znalazłem wolną chwilę na dyżurze i jestem już po. Gorąco wszystkich zachęcam do szczepień" - napisał na Twitterze.

Ile procent Polaków szczepi się na grypę?

Konkret24 przeanalizował w lipcu dane Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy (OPZG) i Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego-Państwowego Zakładu Higieny (NIZP-PZH) dotyczące szczepienia przeciwko grypie w ostatnich latach. Wynika z nich, że w sezonie 2019/2020 na grypę zaszczepiło się 4,11 procent Polaków.

W ostatnich latach najmniej dawek szczepionek przeciw grypie sprzedano na polskim rynku w sezonie 2016/2017 - 1,25 miliona. Na szczepienia zdecydowało się wtedy 3,26 procent Polaków. Od tego czasu popularność szczepień na grypę powoli rosła.

