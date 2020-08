10 zamiast 14 dni kwarantanny. Opublikowano propozycje zmian w rozporządzeniu

Wśród propozycji zmian zawartych w projekcie nowelizacji rozporządzenia ministra zdrowia dotyczących chorób zakaźnych powodujących powstanie obowiązku między innymi hospitalizacji, izolacji i kwarantanny znalazło się skrócenie czasu kwarantanny do 10 z 14 dni oraz powiązanie zasad zwalniania z izolacji ze stanem klinicznym pacjenta.

W związku z tym wprowadzono zmianę, że to lekarz podstawowej opieki zdrowotnej, w przypadku pacjentów z rozpoznaniem COVID-19, nad którymi sprawuje opiekę, będzie decydował o zakończeniu izolacji domowej, uwzględniając określone przepisami kryteria. Natomiast w przypadku osób chorych skierowanych do izolacji szpitalnej albo w izolatorium, o zakończeniu izolacji decydować będzie lekarz sprawujący tam opiekę nad pacjentem.

"W szczególnych przypadkach związanych ze stanem klinicznym pacjenta (jak immunoniekompetentność - upośledzenie układu odpornościowego) czas trwania izolacji może być wydłużony do 20 dni. W przypadku personelu medycznego, osób sprawujących opiekę nad pensjonariuszami Domach Pomocy Społecznej (DPS) lub w przypadkach uzasadnionych klinicznie przesłanką do zwolnienia z izolacji może być dwukrotny negatywny wynik testów wykonanych w odstępie 24 godzin" - czytamy w uzasadnieniu do nowelizacji rozporządzenia.