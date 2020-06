Kształtuje się skład komisji do spraw pedofilii. "Rozpoczęcie działalności będzie drogą przez mękę"

Ksiądz Tadeusz Isakowicz-Zaleski jest kandydatem na członka komisji do spraw pedofilii. Komisji, która miała powstać już dawno temu, bo jej powołanie zapowiedziano już kilka dni po premierze filmu braci Sekielskich "Tylko nie mów nikomu". Materiał magazynu "Polska i Świat".

Ksiądz Tadeusz Isakowicz-Zaleski startuje jako kandydat na członka komisji do spraw pedofilii , choć nawet on sam nie ma pewności, czy i kiedy sama komisja wystartuje. Kandydat Koalicji Polskiej uważa, że samo powołanie komisji będzie drogą przez mękę. - A kolejną drogą przez mękę będzie rozpoczęcie działalności tej komisji – dodaje ksiądz Tadeusz Isakowicz-Zaleski.

W komisji do spraw pedofilii ma zasiadać siedem osób

Kształtowanie się składu

Powołana przed rokiem państwowa komisja była odpowiedzią na społeczne i sejmowe nastroje wywołane przez pierwszy film braci Sekielskich o molestowaniu nieletnich w kościele. Tyle, że ma ona zajmować się pedofilią we wszystkich środowiskach, nie tylko wśród duchownych.

– Politycy Prawa i Sprawiedliwości dlatego wymyślili te komisje, aby swoim wyborcom powiedzieć: zajmujemy się tym tematem, jesteśmy z ludźmi pokrzywdzonymi. Jest to nieprawda, kłamstwo i manipulacja – uważa Joanna Scheuring-Wielgus z Lewicy. Wiceminister infrastruktury Marcin Horała mówi, że to, czy prace nad stworzeniem komisji trwają zbyt długo czy krótko, to kwestia względna. – Najważniejsze, że kandydaci są zgłoszeni i lada moment komisja wystartuje – dodaje.