Rozpędzony trabant z brzozą na dachu i zderzenie z tupolewem. Taki był plan podkomisji Macierewicza

Podkomisja smoleńska chciała przytroczyć do dachu trabanta brzozę i tym rozpędzonym trabantem z brzozą na dachu uderzyć w stojącego na lotnisku Tu-154 - mówił wicemarszałek Senatu Michał Kamiński. Informacja o planach - ostatecznie porzuconych - przeprowadzenia takiego eksperymentu pojawiła się już w 2016 roku. Potwierdził to wtedy sam ówczesny szef podkomisji.

- Komisja Antoniego Macierewicza - ja nie zwariowałem, mówię prawdę - rozważała jako realny taki eksperyment, że mieli przytroczyć do dachu trabanta brzozę i tym rozpędzonym trabantem z brzozą na dachu uderzyć w stojącego na lotnisku tupolewa. To nie było bredzenie jakichś najaranych, czy nachlanych ludzi. To było posiedzenie komisji, która to poważnie rozważała - powiedział Kamiński.