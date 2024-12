Były prezydent USA Jimmy Carter zmarł w niedzielę w wieku 100 lat. W 2011 roku udzielił wywiadu dziennikarce "Faktów" TVN Katarzynie Kolendzie-Zaleskiej. Mówił w nim między innymi o swojej wizycie w Polsce oraz o swoim doradcy do spraw bezpieczeństwa narodowego Zbigniewie Brzezińskim. - Polacy byli bardzo mnie ciekawi, bo mimo wszystko była to era dominacji radzieckiej. Brzeziński pouczył mnie, jak powinienem mówić i co powinienem mówić, jak zwracać się do Polaków i ich nadziei. To był bardzo ważny element mojej czteroletniej prezydentury, by zachęcać do ruchów wolnościowych w Polsce - wspominał wówczas. Poniżej przypominamy całą rozmowę z byłym przywódcą USA.