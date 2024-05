1 maja to 20. rocznica wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. Gościem "Faktów po Faktach" był prof. Jerzy Buzek, były premier, eurodeputowany PO, były przewodniczący Parlamentu Europejskiego. Polityk nie będzie się już ubiegał o mandat do europarlamentu. W historii izby zapisał się jako pierwszy i do tej pory jedyny przewodniczący pochodzący z Polski. Eurodeputowani przed tygodniem pożegnali go oklaskami.