Tylko w 2023 roku sprzedano 100 mln sztuk jednorazowych e-papierosów. Według raportu "Palenie papierosów i wapowanie - badanie młodzieży szkolnej", blisko połowa uczniów (48 proc.) przyznaje się do codziennego palenia e-papierosów, a co piąty (21 proc.) właśnie do jednorazówek ze względu na ich smak i zapach. Co trzeci uczeń zużywa jednorazówkę zaledwie w dobę. To tak, jakby w dobę wypalić trzy paczki papierosów tradycyjnych. Jednocześnie młodzież nie ma żadnego problemu, by takie e-papierosy zakupić. Są one tanie i łatwo dostępne w internecie.