Jarosław Gowin otrzymał dymisję z rąk prezydenta

Prezydent Andrzej Duda wręczył w sobotę liderowi Porozumienia Jarosławowi Gowinowi akt odwołania z funkcji wicepremiera i ministra rozwoju, pracy i technologii.

Jarosław Gowin dymisję z rąk Andrzeja Dudy odebrał po godz. 13 w Pałacu Prezydenckim. Uroczystość transmitowana była w mediach społecznościowych Kancelarii Prezydenta RP.

Prezydent odwołał Gowina z rządu na wniosek premiera Mateusza Morawieckiego. Powodem dymisji - jak poinformował we wtorek rzecznik rządu Piotr Müller - było to, że Gowin oraz członkowie Porozumienia pracowali w niewystarczającym tempie nad projektami zawartymi w Polskim Ładzie oraz podejmowali "nierzetelne działania" dotyczące reformy podatkowej. Po dymisji zarząd Porozumienia podjął decyzję o opuszczeniu Zjednoczonej Prawicy.

Duda do Gowina: to jest smutny dla mnie czas z panem związany TVN24

Duda: to jest bardzo przykra sytuacja

- To jest smutny dla mnie czas z panem związany, poczynając od decyzji politycznych, które zapadły, aż do decyzji formalnych, które dzisiaj wieńczą się poprzez wręczenie panu tego dokumentu - oświadczył prezydent, wręczając akt odwołania liderowi Porozumienia.

- Powodów mojego smutku jest kilka - zaznaczył Duda. - Pracowaliśmy razem przez, bez mała, ostatnie sześć lat nad bardzo ważnymi dla Polaków zmianami w naszej rzeczywistości - powiedział. Jak dodał, bardzo wiele z nich zostało zrealizowanych.

- Uważam, że były to dla Polski naprawdę dobre lata. Współuczestniczył pan w tym procesie, za co chcę dzisiaj ogromnie podziękować, za te wszystkie lata pracy dla Rzeczypospolitej - zwrócił się do Gowina. - Niestety, dzieje się, jak się dzieje, muszę się z tym pogodzić - dodał.

- Nie umiem sobie odpowiedzieć na pytanie, czy stoi przede mną i odbiera swoją dymisję człowiek, który nadal chce realizować ten dobry program dla Polski, czy też stoi przede mną ktoś, kto postanowił zmienić front i pójść dalej w polityce z kimś innym - powiedział Duda. Przyznał, że jest to dla niego "bardzo przykra sytuacja". Zapowiedział, że będzie czekał i przyglądał się temu, co się dzieje. - Dla mnie bardzo ważne jest, by ten obóz był cały, bo ja wierzę, że ten obóz jest w stanie wprowadzić dobre zmiany w Polsce - przekonywał.

Duda oznajmił, że z przyjemnością porozmawia z Gowinem, ale "najpierw musi zobaczyć, kogo do siebie zaprosi". - Dzisiaj tego tak do końca nie wiem. Proszę wybaczyć, panie premierze, ale nie będzie spotkania jak zawsze w cztery oczy - powiedział, zwracając się do Gowina. Wyraził nadzieję, że lider Porozumienia ​"nie będzie częścią totalnej opozycji".

"Proszę wybaczyć, panie premierze, ale nie będzie spotkania jak zawsze w cztery oczy" TVN24

Autor:momo/tr

Źródło: TVN24, PAP