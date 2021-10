Najpierw praworządność, potem unijne pieniądze. Vera Jourova o Funduszu Odbudowy, komentarz Solidarnej Polski

Bruksela chce powiązać wypłaty środków z Funduszu Odbudowy dla Polski z "kamieniami milowymi", w ramach których polski rząd zobowiązałby się do przywrócenia niezależności sądownictwa - pisze Politico. - Bruksela nie stworzyła tego dylematu. On został stworzony wewnętrznie, na potrzeby wewnętrznej polityki - oceniła Jourova. Jej wypowiedzi skomentował rzecznik Solidarnej Polski - partii, której szefem jest minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro.

Fundusz Odbudowy to środki, które mają ożywić gospodarkę UE po pandemii COVID-19, a równocześnie odpowiedzieć na największe wyzwania naszych czasów: transformację klimatyczną i cyfrową. Aby otrzymać wsparcie, państwa członkowskie muszą przedstawić KE swoje plany odbudowy. Polski Krajowy Plan Odbudowy trafił do Brukseli na początku maja tego roku.

Bruksela gotowa zatwierdzić polski plan odbudowy, ale jest warunek

W piątek portal Polico podał, powołując się na unijnych urzędników, że Komisja Europejska jest gotowa zatwierdzić polski plan odbudowy w listopadzie, jeśli Warszawa zgodzi się na kroki, mające na celu przywrócenie rządów prawa. "To utorowałoby UE drogę do wypłaty pierwszej raty w wysokości 13 procent całości polskiego pakietu naprawczego, liczącego 24 miliardy euro w postaci dotacji" - pisze Politico.

Pociąg, którego nie da się zatrzymać

- Przygotowania do uruchomienia warunku praworządności są zbyt zaawansowane, abyśmy z nich nie skorzystali – powiedziała Jourova. - Pociąg toczy się już z dużą prędkością i nie da się go zatrzymać - dodała.

Rzecznik Solidarnej Polski o słowach Jourovej

- To element szantażu, który ma wywierać presję na Polskę. Można sparafrazować "dać małpę brzytwę i nie wiadomo, co z nią zrobi". I tak się też dzieje z tak zwaną praworządnością. Widzimy, że ten mechanizm, który miał się nie pojawiać, nagle się pojawia i Polska staje się elementem szantażu, rozgrywki politycznej - mówił Ozdoba. - To nie mieści się w ramach żadnych reguł prawnych, polityki traktatowej, żadnych reguł, które obowiązują w Unii Europejskiej. To nie tylko antyeuropejskie, ale i nieprzyzwoite - ocenił.