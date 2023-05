Egzamin ósmoklasisty 2023 z matematyki. 19 zadań w 100 minut

Egzamin ósmoklasisty 2023 potrwa do czwartku. W środę, 24 maja, ósmoklasiści przez 100 minut mierzyli się z zadaniami z matematyki. Do rozwiązania dostali 19 zadań. Co obejmowały?

Egzamin ósmoklasisty. Co dalej?

Ogólnopolskie wyniki egzaminu ósmoklasisty zostaną ogłoszone 3 lipca. Zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty uczniowie otrzymają 6 lipca. Przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty jest warunkiem ukończenia szkoły podstawowej. Jeśli uczeń z powodów zdrowotnych lub losowych nie może przystąpić do egzaminu w tym tygodniu, to będzie go pisał w drugim terminie - od 12 do 14 czerwca. Egzamin ósmoklasisty ma wpływ na przyjęcie ucznia do wybranej przez niego szkoły ponadpodstawowej. Połowa wszystkich punktów do zdobycia to właśnie punkty za egzamin. Druga połowa to punkty za oceny na świadectwie szkolnym i inne osiągnięcia ucznia.