"Wiele osób nie wytrzymuje chwały i próbuje nachapać się"

Ciała znalezione w środę we wraku luksusowego jachtu, który zatonął u wybrzeży Sycylii, należały do brytyjskiego miliardera Mike'a Lyncha i jego córki - podał "The Daily Telegraph", powołując się na szefa sycylijskiej obrony cywilnej. Reuters poinformował o odnalezieniu kolejnych dwóch ciał.