Tusk do Kaczyńskiego: Pana strategia jest przeciwko najbardziej żywotnym interesom Polski. Czas najwyższy, żeby pan skapitulował

Donald Tusk w Sandomierzu mówił o inflacji i europejskich funduszach, recenzował rządy Zjednoczonej Prawicy. - Kaczyński wziął nas wszystkich za zakładników swoich obsesji i zablokował 360 miliardów europejskich, czyli naszych, pieniędzy. To nie są żarty - mówił.

Donald Tusk spotkał się w sobotę z mieszkańcami Sandomierza w województwie świętokrzyskim, gdzie mówił o sprawach bieżących. - Inflacja, drożyzna, ceny energii, upadek inwestycji, zagrożenie takiego bezpieczeństwa gospodarczego i państwa jako całości i każdej polskiej rodziny to chyba ten moment, w którym musimy bardzo głośno, jak tylko to możliwe, podnieść krzyk w sprawie polskich pieniędzy, które są zablokowane przez Kaczyńskiego i to już od wielu miesięcy - mówił, nawiązując do niewypłaconych europejskich środków.

- Te pieniądze, które są polskimi pieniędzmi, są blokowane w czasie, kiedy wiadomo że Polska będzie musiała pożyczyć 400 miliardów złotych na przyszły rok. Chcę się wam w ogóle liczyć, ile wasze wnuki, bo o dzieciach to wiadomo, będą płaciły za te pożyczki? - pytał. - Kaczyński wziął nas wszystkich za zakładników swoich obsesji i zablokował prawie 400, 360 miliardów europejskich, czyli naszych, pieniędzy. To nie są żarty. Inaczej tego się nie da opowiedzieć - dodał.

Tusk do Kaczyńskiego: czas najwyższy, żeby pan skapitulował przed polską opinią publiczną

Tusk zwrócił się potem bezpośrednio do Jarosława Kaczyńskiego. - To ostatni moment, pan już przegrał przecież tę wojnę. Wszyscy wiemy, i w Polsce i na świecie, że tę strategię, jaką pan zaproponował, to strategia przeciwko najbardziej żywotnym interesom Polek i Polaków i Polski jako państwa. To tak oczywiste i tę wojnę pan przegrywa, ale my jesteśmy tego ofiarami. Czas najwyższy, żeby pan skapitulował przed polską opinią publiczną, podpisał ten akt PiS-owskiej kapitulacji i oddał pieniądze Polakom - oświadczył.

Donald Tusk na spotkaniu z mieszkańcami Sandomierza PAP/Piotr Polak

- Nie masz prawa zabierać nam tych pieniędzy. Od tego zależy los Polski, przyszłych pokoleń, to czy będziemy zadłużeni po uszy i to też na kilka pokoleń. Musisz to zrobić, inaczej ludzie tego nie darują - dodał.

Tusk: tyle warta jest władza, ile rzeczywiście może pomóc ludziom

Tusk w trakcie spotkania poruszył temat zaangażowania polityków. Wspominał, że jako premier w 2010 roku odwiedził Sandomierz, który wówczas został dotknięty przez powódź i bezpośrednio rozmawiał z mieszkańcami o zagrożeniu i konieczności ewakuacji. Wspominał też o wysiłkach na rzecz uratowania miejscowej huty szkła.

- Dzisiaj mam przekonanie równie mocne jak wtedy, że tyle jest warta polityka, tyle warte jest zaangażowane społeczne, tyle warta jest władza, ile rzeczywiście może pomóc ludziom - mówił szef PO.

Jak dodał, jest dla niego oczywiste, że czy to w sytuacji powodzi, fali migrantów, wojny czy drożyzny, trzeba wyjść na ulice i podać drugiemu człowiekowi rękę. - A kiedy trzeba i ma się do tego możliwości, trzeba też znaleźć pieniądze i środki na odbudowę zniszczonych domów czy ratowanie miejsc pracy w hucie szkła - zauważył.

Tusk: wyznacznikiem inflacji cena chleba

Zwracał też uwagę na obecną dokuczliwą drożyznę. Przypomniał, że według oficjalnych danych inflacja obecnie wynosi 17,9 procenta. Zwracał przy tym uwagę, że wyznacznikiem prawdziwej inflacji i drożyzny jest cena chleba. Mówił, że w wielu miejscowościach, które odwiedza, upadły piekarnie czy cukiernie z uwagi na ceny gazu i prądu.

Donald Tusk na spotkaniu z mieszkańcami Sandomierza PAP/Piotr Polak

Zaznaczył, że na szczęście piekarnia w Sandomierzu działa i robi co może, żeby z cenami nie przesadzić, ale - jak mówił - dzisiaj bochenek chleba kosztuje 5,20 złotego, a rok temu było to 3,50 złotego. Podkreślił, że mieszkańcy, którzy ciężko pracują lub są już na emeryturze i idą kupić chleb, mąkę czy olej "dobrze wiedzą każdego dnia, co to znaczy drożyzna w Polsce i że nie jest to żadne 18 procent"

Tusk: żyjemy w naszym kraju, gdzie władza daje najbardziej oburzające przykłady kompletnej obojętności i bezkarności

Tusk zarzucił też ludziom władzy, że wykorzystują ją do zdobycia pieniędzy. - Żyjemy dzisiaj w naszym kraju, gdzie władza daje najbardziej oburzające przykłady kompletnej obojętności i bezkarności i cynizmu wtedy, kiedy miliony polskich rodzin każdego dnia naprawdę martwi się o to, jak przeżyć tą najbliższa zimę - mówił.

- Czytamy, i to są przecież wieści z ostatnich kilkudziesięciu godzin, że ci wszyscy, dla których drożyzna nie jest problemem, bo umościli się w spółkach Skarbu Państwa, że ich stać także na to, żeby wesprzeć swoją partię polityczną i to w sposób taki, który aż krzyczy, w taki sposób działają, że właściwie w każdym demokratycznym, normalnym, przyzwoitym państwie po ujawnieniu takich informacji właściwie nikt nie miałby dalej moralnego prawa, moralnego mandatu sprawować władzę - dodał.

Nawiązał w ten sposób do informacji dziennikarzy "Czarno na białym" TVN24, którzy ustalili, że kilkudziesięciu menedżerów pracujących dla zależnych od rządu spółek wpłaciło jednego dnia równe, identyczne kwoty na kampanię wyborczą w 2019 roku dla dwóch kandydatek PiS.

- Czy to nie jest symboliczne dla tej władzy, że gość, który miał walczyć z korupcją, bo był szefem CBA, pan (Ernest) Bejda, znalazł się we władzach PZU w nagrodę i dobrze przypilnował, żeby członkowie władz PZU spółki Skarbu Państwa, wszyscy bez wyjątku związani z partią rządzącą wpłacili po 45 tysięcy złotych na konto tej partii? - pytał Tusk.

- Dziś, czy wczoraj wieczorem ogłoszono pełną listę tych, którzy dostają fuchę, za grube pieniądze i ich zadaniem nie jest oczywiście dobrze prowadzić te spółki Skarbu Państwa, czy dbać o interes obywateli - zauważał. - Okazuje się, że ich pierwszym obowiązkiem jest wpłacić te 45 tysięcy złotych na konto PiS, a wśród nich jest człowiek, który był szefem Centralnego Biura Antykorupcyjnego - zaznaczał.

Szef PO tłumaczył, że "w normalnym kraju antykorupcyjna policja zbadałaby te wszystkie wpłaty, jak to się dzieje, jak ten mechanizm tego splątania władzy, pieniędzy spółek państwowych, finansowania partii politycznej działa".

