Wielbłąd Czesio wpadł do stawu. Wyziębione zwierzę uratowali strażacy

Poseł Prawa i sprawiedliwości Marek Suski w rozmowie z "Rzeczpospolitą" powiedział, że nie poprze projektu ustawy, zaostrzającej prawo aborcyjne w Polsce. - Nie sądzę, by PiS do tego zmierzał - dodał. Odnosząc się do śmierci ciężarnej, 30-letniej Izabeli w Pszczynie stwierdził, że jest to dramat, "wykorzystywany do gry politycznej".