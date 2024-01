Co z niedzielami handlowymi? Ministra rodziny, pracy i polityki społecznej odpowiada

Powołam radę do spraw sytuacji kobiet na rynku pracy. Tak by wszystkie projekty, które będą ich dotyczyć, mogły być konsultowane - przekazała w "Faktach po Faktach" w TVN24 Agnieszka Dziemianowicz-Bąk z klubu Lewicy, ministra rodziny, pracy i polityki społecznej. Została także zapytana o postulat przywrócenia niedziel handlowych. - Nie ma w tej chwili prowadzonych takich prac, nie ma takiej dyskusji - odparła.

- Powołam już wkrótce radę kobiet do spraw sytuacji kobiet na rynku pracy. Tak by wszystkie projekty, które będą procedowane i dotyczyć będą tej sfeminizowanej części środowiska pracowniczego, mogły być konsultowane, żebyśmy mogli o nich rozmawiać w szerszym gronie, także z udziałem strony społecznej - poinformowała.

Co z niedzielami handlowymi? "Nie ma w tej chwili prowadzonych takich prac"

Ministra została także zapytana o postulat przywrócenia niedziel handlowych. - Nie ma w tej chwili prowadzonych takich prac, nie ma takiej dyskusji. Z racji tego, że po pierwsze - to nie jest w mojej ocenie najpilniejszy temat. Ograniczenie handlu w niedzielę zostało wprowadzone już jakiś czas temu i z mojego rozeznania wynika, że Polki i Polacy przyzwyczaili się do tego zakazu - powiedziała.

Jednocześnie wskazywała, że większość pracowników sklepów to kobiety. - Ta wolna niedziela jest dla nich często jedyną szansą, aby usiąść z dzieckiem i pomóc w nauce, spotkać się z bliskimi i zasiąść do wspólnego obiadu. Nie chciałabym im tej szansy odbierać – powiedziała Dziemianowicz-Bąk. Jako przykład kompromisowego rozwiązania tej sprawy podała uregulowanie pracy handlu w Wigilię Bożego Narodzenia. - Ostatnio rozgorzała dyskusja dotycząca pracy w Wigilię - może warto pomyśleć o tym, by takie tradycyjne, rodzinne dni były w ogóle dniami wolnymi od pracy - mówiła. Dodała jednocześnie, że sprawa niedziel handlowych nie należy do priorytetów rządu.