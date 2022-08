"W 2012 roku wszystko się skończyło po prostu w sekundę". Iwan Wyrypajew i Karolina Gruszka o sytuacji w Rosji

Iwan Wyrypajew to aktor, reżyser i dramatopisarz rosyjskiego pochodzenia. W rozmowie z reporterką "Faktów" TVN Arletą Zalewską mówił, że otrzymał już polskie obywatelstwo i jest w trakcie procesu zrzekania się rosyjskiego. Wspominał też, że niegdyś jego kraj zdobywał coraz więcej demokracji i wolności, ale "w 2012 roku wszystko się skończyło po prostu w sekundę". Aktorka Karolina Gruszka, która przez kilka lat mieszkała w Rosji, wskazywała, że obserwowała tę przemianę. - To znaczy, kiedy najpierw się wydaje, że wszystko idzie w stronę jakąś bardziej demokratyczną, potem nagle następuje taki nagły zwrot - mówiła.

Nawiązując do tematu swojego panelu, reżyser mówił, że "to jest bardzo ważne, (by - red.) opowiedzieć ludziom, szczególnie młodym ludziom, o tym, jak powstaje ten system totalitarny, od czego się on zaczyna". Wskazywał, że sam jest "świadkiem tego". Jak mówił, urodził się w 1974 roku w ZSRR i - wspominał - wtedy z każdym rokiem było coraz więcej demokracji, coraz więcej wolności w jego kraju. - O takich represjach tylko czytałem w książkach, oglądałem w filmach - mówił.