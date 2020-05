Były policjant zatrzymany za "napad stulecia" w Olsztynie

Były zastępca naczelnika wydziału do walki z przestępczością przeciwko życiu i zdrowiu olsztyńskiej komendy miejskiej policji jest wśród trzech osób, które zostały zatrzymane w sprawie ubiegłorocznego napadu na kantor w Olsztynie. Łupem sprawców padły wtedy 3 miliony złotych.

Do napadu doszło we wrześniu 2019 r. przy ul. Dąbrowszczaków w Olsztynie. Jak informowała olsztyńska "Gazeta Wyborcza", podczas włamania został wyłączony monitoring kantoru, nie zadziałał też żaden z systemów alarmowych w lokalu. Śledczy przypuszczali, że złodzieje musieli znać kody od alarmów i procedury postępowania. Wiadomo, że łupem padło ok. 3 milionów złotych.