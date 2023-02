Andrzej Duda: rozmawiałem z Joe Bidenem na temat wspólnej produkcji militarnej

Prezydent o dostawie samolotów na Ukrainę: nasze stanowisko w tej kwestii jest jasne

- Natomiast nasze stanowisko w tej kwestii jest jasne: jeżeli rzeczywiście będzie taka inicjatywa, to w pierwszej kolejności jesteśmy gotowi przekazać MiGi-29, które jeszcze mamy, których strona ukraińska jest w stanie użyć właściwie natychmiast, biorąc pod uwagę dzisiejsze umiejętności, zdolności ukraińskich pilotów. Natomiast co do innych samolotów, będziemy wyraźnie obserwowali decyzje, które będą podejmowane, i uczestniczyli w procesach decyzyjnych podejmowanych na poziomie sojuszniczym - powiedział prezydent.