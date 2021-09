Akcja #Uwolnić Poczobuta w Warszawie. Wizerunek uwięzionego dziennikarza wyświetlony na PKiN

Wizerunek dziennikarza na PKiN

Cichanouska: Poczobut i Borys znoszą represje, bo wybrali wolną Białoruś

Paweł Łatuszka z apelem do świata demokratycznego

Podkreślił, że "to jest ogromne wyzwanie dla narodu białoruskiego dzisiaj, wyzwanie na przyszłość – czy przetrwamy tę walkę, bo tak naprawdę powinniśmy konstatować, że na Białorusi trwa reżim wojskowy, ogłoszony jest stan wojenny". Dodał, że nie ma możliwości obrony praw człowieka, nie ma wolności słowa, nie ma swobód obywatelskich. – Człowiek nie ma prawa powiedzieć żadnego słowa krytyki w stosunku do tego strasznego reżimu – podkreślał.

Polscy działacze w białoruskim więzieniu

Wiele polskich niezależnych mediów dołączyło do akcji #UwolnićPoczobuta zainicjowanej przez Fundację Grand Press. "Nie pozwólmy, by opinia publiczna oraz politycy zapomnieli o Polakach przetrzymywanych bez wyroku przez białoruski reżim. Niech polskie media pokażą, że nie zapominamy o naszym koledze po fachu" - brzmi treść apelu o uwolnienie dziennikarza.

Sprawa uznana za motywowaną politycznie

Białoruskie władze stawiają warunki. Żona Andrzeja Poczobuta przekazywała we wrześniu, że już trzykrotnie dostał on pismo od promującego "amnestię" polityka Andreja Waskrasieńskiego, który namawiał go do napisania "pokajalnego pisma" do Alaksandra Łukaszenki z prośbą o ułaskawienie. Polski aktywista i dziennikarz nie zgodził się na jego napisanie. Prawdopodobnie odmawia zrobienia tego także Andżelika Borys.