40 milionów złotych dla spółek parafialnych na Podkarpaciu

Blisko 40 milionów złotych ma trafić do parafialnych spółek na Podkarpaciu na budowę instalacji fotowoltaicznych. Na czele projektu stoi były senator PiS mocno związany z kościołem. Reporter "Superwizera" sprawdził, jak to możliwe, że miliony z unijnych pieniędzy, które miały wesprzeć przedsiębiorców i samorządy, trafiły do spółek parafialnych? Kto tak na prawdę na tym zyskuje?