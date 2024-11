Ukrywał się 19 lat, kolejne cztery spędzi w więzieniu

Kryminalni z Kędzierzyna-Koźla zatrzymali poszukiwanego 48-latka na terenie Dolnego Śląska. Mężczyzna był bardzo zaskoczony ich wizytą. Po dopełnieniu formalności przewieziono go do zakładu karnego, gdzie odbędzie karę czterech lat pozbawienia wolności za liczne oszustwa, podrabianie dokumentów oraz pobicie. Ponadto był on poszukiwany do prowadzonych przeciwko niemu spraw związanych z podrabianiem papierów wartościowych.