Ford poinformował, że przenosi część produkcji akumulatorów z Polski do Stanów Zjednoczonych w ramach strategii obniżania kosztów. Posunięcie to pozwoli firmie uzyskać dostęp do zachęt rządowych wynikających z ustawy o redukcji inflacji. Czołowy amerykański producent wycofuje się także z planów rozwoju segmentu samochodów elektrycznych. Powodem decyzji ma być niższy niż zakładano popyt na elektryki.