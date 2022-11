Poprosił obcą kobietę, aby odwiozła go do domu. Kiedy odmówiła, ukradł auto i dachował w rowie

Sokólscy policjanci zatrzymali mężczyznę podejrzanego o kradzież samochodu. - Z relacji zgłaszającej wynikało, że mężczyzna najpierw zapukał do jej drzwi i prosił o odwiezienie do domu. Kiedy odmówiła, poszedł na posesję sąsiada, skąd ukradł zaparkowany samochód - relacjonuje sierżant Magdalena Afonin, oficer prasowa Komendy Powiatowej Policji w Sokółce.

Uszkodził bramę, dachował w rowie

Chwilę później policjanci dostali zgłoszenie o dachowaniu auta na obrzeżach miasta. - Okazało się, że był to skradziony wcześniej samochód. Mężczyzna wyjeżdżając autem, kilkukrotnie uderzył w zamkniętą bramę powodując jej uszkodzenie. Swoją podróż zakończył dachując w przydrożnym rowie - relacjonuje policjantka.

Wydmuchał prawie trzy promile

Sprawca usłyszał już zarzuty

Mężczyzna trafił do policyjnego aresztu. Następnego dnia usłyszał zarzuty kradzieży i zniszczenia mienia w warunkach recydywy oraz kierowania w stanie nietrzeźwości. Grozi mu za to do pięciu lat pozbawienia wolności. W warunkach recydywy kara może być zwiększona o połowę.