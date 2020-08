Prezydent Portugalii pomógł dziewczynom, które wypadły z kajaka. "Muszą być ostrożne w przyszłości"

W rozmowie po akcji ratunkowej prezydent podzielił się również radą na temat pływania kajakiem na morzu. - Muszą być ostrożne w przyszłości, bo chociaż miały na sobie kamizeli ratunkowe, to nie wiedziały, jak dobrze pływać. A nawet jeśli umiesz dobrze pływać, ale wyruszasz w morze, a potem chcesz wrócić na brzeg kajakiem, to w ich wieku będzie to bardzo trudne - dodał prezydent.