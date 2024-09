11-latka nie mogła wyjść z jeziora, krzyczała z bólu. Na pomoc ruszył policjant

Policjant ruszył na pomoc

Jeden z policjantów wskoczył do wody. Podpłynął do dziewczynki, zanurkował, po czym odciął nożem najprawdopodobniej wędkarski haczyk, który został przymocowany linką do podłoża. "Na brzegu czekali już strażacy wraz z pogotowiem, którzy wspólnie z policjantami przenieśli nastolatkę do pojazdu. Jak się okazało, haczyk był głęboko wbity w stopę dziewczynki powodując ranę, która mocno krwawiła" - podała policja.