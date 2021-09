ABBA wraca po 39 latach. "Voyage" - nowy album i nietypowy koncert

ABBA reaktywuje się po 39 latach od zawieszenia działalności. "Voyage" to tytuł najnowszego albumu oraz koncertu, który ma odbyć się w Londynie. Koncert zespołu będzie się jednak znacząco różnił od tych, do których przywykliśmy. Wystąpią na nim hologramy artystów.

Zespół zaprezentował najnowsze utwory"I Still Have Faith In You" i "Don't Shut Me Down". Muzyce towarzyszyła kompilacja zdjęć i filmów z różnych momentów historii zespołu. Członkowie zespołu - Bjoern Ulvaeus i Benny Anderson - oświadczyli, że ukaże się nowy album z 10 utworami. Data premiery zaplanowana jest na 5 listopada.