Montował znak, stojąc w łyżce od koparki, bez kasku i zabezpieczenia. "BHP po łódzku"

Społecznik: BHP po łódzku

- Dostaliśmy na naszą skrzynkę takie zdjęcia, to takie BHP po łódzku - mówi nam Kostrzewa. Jak twierdzi, podobne sytuacje w Łodzi są nagminne. - Dziwi mnie to, że, mimo że było to wielokrotnie pokazywane, to się nic nie zmienia. Czekamy chyba na jakiś poważny wypadek. Może wtedy ktoś pomyśli - podkreśla społecznik. - Warto takie rzeczy pokazywać, bo jeśli nie będziemy tego nagłaśniali to będzie to dla nas taka normalna rzeczywistość - bo nic się nie stało - to robimy tak dalej. Mam nadzieję, że ta mentalność się zmieni - mówi.