Miał być żart na czasie, wyszło niezręcznie. "Szczyt bezczelności został osiągnięty"

"Dla wszystkich, którym nie odpowiada stanie w korkach. Nie podoba się, to zapraszamy do tramwaju" - wpis o takiej treści znalazł się na profilu facebookowym Zarządu Dróg i Transportu w Łodzi. Żart miał nawiązywać do popularnych w mediach społecznościowych serii wpisów, ale okazał się wyjątkowo nietrafiony. Między innymi dlatego, że Łódź jest najbardziej zakorkowanym miastem w Polsce.