Dyrektor zakazał uczniom używania znaku błyskawicy. Władze miasta go zawiesiły, minister edukacji odznaczył

Dyrektor łódzkiego liceum od kilku dni mógł spodziewać się odznaczenia, bo w ubiegłym tygodniu chęć wręczenia nagrody zapowiedział na antenie TVN24 minister Przemysław Czarnek . Szef resortu edukacji i nauki chwalił postawę łódzkiego pedagoga za wprowadzenie regulaminu, który zakazywał używania symboli "odnoszących się do działań politycznych", w tym znaków błyskawic kojarzonych ze Strajkiem Kobiet.

Czarnek: szkoła jest po to, żeby uczyć, a nie epatować symbolami strajków (wypowiedź z piątku)

Minister po stronie dyrektora

Jednocześnie minister skrytykował łódzkich samorządowców i zapowiedział skierowanie do prokuratury zawiadomienia w związku z przekroczeniem przez nich uprawnień. W odpowiedzi prokuraturę zaalarmował też poseł Lewicy Tomasz Trela . Uznał on, że reakcja ministra jest próbą zastraszenia samorządowców.

"Szczególne zasługi" czy "walka z wyimaginowanym wrogiem"?

Medal, jak wynika ze zdjęć opublikowanych na stronie resortu edukacji i nauki, został przyznany we wtorek, 20 kwietnia. Dyrektor Dariusz Jakóbik dostał Medal Komisji Edukacji Narodowej za "szczególne zasługi dla oświaty i wychowania". Na pamiątkowej fotografii dyrektor pozuje z medalem w towarzystwie ministra Czarnka i wiceministra Tomasza Rzymkowskiego.

W czwartek wiceprezydent Łodzi odpowiedzialna za edukację była niedostępna, dlatego nie mogliśmy dowiedzieć się, jak odbiera nagrodę dla dyrektora XXXIV LO. Do tego, że ministerstwo wzięło w obronę autora kontrowersyjnego regulaminu, odniosła się jednak już w ubiegłym tygodniu. Na Twitterze napisała, że szkoła "powinna być otwarta i tolerancyjna, nastawiona na dialog i dyskusję". Moskwa-Wodnica dodała, że nagrodę odbiera jako poparcie dla karania uczniów.

W tym samym czasie wiceprezydent opublikowała list otwarty, pod którym podpisała się z posłem Tomaszem Trelą. Podkreślała, że minister wykorzystuje sprawę do "walki polityczno-ideologicznej z wyimaginowanym wrogiem".

Autorzy listu przypomnieli, że szkolny regulamin wprowadzony przez dyrektora nie był konsultowany z radą rodziców ani uczniami. "Ale kluczowy w tej sprawie jest system surowych kar przewidzianych dla niestosujących się do zapisów regulaminu: od punktów ujemnych przez upomnienie wychowawcy, upomnienie lub naganę dyrektora szkoły, przeniesienie do równoległej klasy na usunięciu ze szkoły kończąc. Te restrykcje są niewspółmierne do przewinienia i noszą znamiona ingerencji w światopogląd wyznawany przez uczniów" - ocenili wiceprezydent Łodzi i poseł Lewicy.