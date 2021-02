Kabel od prodiża "resetuje ustawienia fabryczne dziecka"? Ksiądz "żartował", ale nie wszystkich ubawił

Internetowy wpis księdza z parafii pod Skierniewicami (woj. łódzkie) wywołał falę oburzenia: duchowny zamieścił zdjęcie zwiniętego kabla elektrycznego, które opatrzył komentarzem, że można dzięki niemu "przywrócić ustawienia fabryczne" dzieciom, biorącym udział w protestach Strajku Kobiet. Duchowny w rozmowie z tvn24.pl przekonywał, że to był tylko żart, ale jego przełożeni nie wydają się być ubawieni i za wpis przepraszają.

Na księdza Dariusza Drzewieckiego z parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Jeruzalu Skierniewickim wylała się fala krytyki - internauci zarzucają mu między innymi namawianie do przemocy wobec dzieci. Dlaczego? Bo we wtorek na Facebooku zamieścił wpis o następującej treści:

Pod tymi dwoma zdaniami zamieścił zdjęcie zwiniętego kabla elektrycznego. Wpis błyskawicznie zyskał popularność w sieci - najwięcej oglądających zareagowało emotikonem wyrażającym oburzenie. Drudzy pod względem liczebności byli odbiorcy, których wpis księdza ubawił. Ci, którym nie było do śmiechu, podkreślali, że ksiądz promuje wobec dzieci jako narzędzie wychowawcze.

Nie brakowało też głosów internautów, którzy we wpisie widzieli żart, ale wyjątkowo niesmaczny: "Kościół powinien stawiać się za najsłabszymi, a nie kpić z tych, wobec których używana jest przemoc" - pisała jedna z internautek.

Wpis niedługo potem został usunięty przez administrację Facebooka. Sam duchowny to skomentował kolejnym wpisem - poinformował, że "padł ofiarą zmasowanego ataku" i "przez godzinę blokował lewicujących przyjaciół".

Kuria przeprasza i każe księdzu milczeć

W rozmowie z tvn24.pl ksiądz Dariusz Drzewiecki podkreślał, że to był "czarny humor". Obszernie skomentował całe zajście, ale niestety do momentu publikacji tego artykułu nie autoryzował swoich wypowiedzi.

I wszystko wskazuje na to, że autoryzacji się nie doczekamy. A to dlatego, że - jak się dowiedzieliśmy - niedługo po rozmowie z nami miał spotkanie z biskupem łowickim Andrzejem Dziubą. Po jego zakończeniu kuria łowicka opublikowała oświadczenie, w którym przeprasza wszystkich za kontrowersyjny wpis i - w imieniu zainteresowanego księdza - tłumaczy, że jego intencją "nie było nawoływanie do popełnienia przestępstwa względem młodzieży".