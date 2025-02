Po kłótni śmiertelnie potrąciła swojego chłopaka. Sąd złagodził karę

Kobieta twierdzi, że to był wypadek. Prokuratura uważa, że zabójstwo

Karolina Jurda, prokurator Prokuratury Rejonowej w Łowiczu, wniosła, by sąd nie uwzględniał apelacji obrony i utrzymał w mocy wyrok, a nawet, żeby zaostrzył go w części dotyczącej zakazu prowadzenia pojazdów przez oskarżoną i przedłużył ten okres z 8 do 10 lat. O utrzymanie w mocy wyroku Sądu Okręgowego w Łodzi z 2 września ub. roku wnioskowała też oskarżycielka posiłkowa, czyli matka zmarłego Bartłomieja M. Oskarżona Agnieszka K. nie zdecydowała się na wypowiedzenie ostatniego słowa, a jedynie przyłączyła się do apelacji swojego obrońcy i oddała się ocenie sądu. Wcześniej w śledztwie i w procesie przed sądem w Łodzi wyrażała żal i przepraszała za to, co zrobiła.

Wezwała pomoc i próbowała reanimować

Do zdarzenia doszło 15 lipca 2023 r. na drodze w Bobrownikach pod Łowiczem (Łódzkie). Wieczór poprzedzający wypadek Agnieszka K. spędziła ze znajomymi. Korespondowała jednak przez telefon z Bartłomiejem M. W nocy, pod wpływem alkoholu i narkotyków odwiozła znajomych samochodem, a wracając do domu spotkała się z Bartłomiejem. Pojechali do jej domu w Bobrownikach, gdzie spędzili noc. Pokłócili się, mężczyzna wyszedł z jej domu. Pijana Agnieszka K. wsiadła do BMW. Podjeżdżała bardzo blisko idącego drogą mężczyzny i ostro hamowała. Namawiała go, żeby wsiadł do auta i wrócił z nią do domu. Kiedy odmówił, Agnieszka K. odjechała od niego, a później zawróciła i nabierając prędkości chciała - jak wyjaśniała w sądzie - przejechać bardzo blisko niego "przegazowując" auto, by zwrócić jego uwagę. Jadąc z prędkością 90 km/godz. (tak oszacował ją biegły) w miejscu, gdzie dopuszczalna prędkość maksymalna to 40 km na godz., uderzyła w mężczyznę. Zginął na miejscu wypadku. Kobieta wezwała pomoc, a sama próbowała reanimować śmiertelnie rannego mężczyznę. Obrażenia jednak były tak poważne, że mężczyzna zmarł na miejscu wypadku.