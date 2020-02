"Wierzę w sens składania obietnic"

- Moje myśli są bardzo emocjonalne i niecenzuralne, to jest taka pierwsza ocena świata. Dopiero potem przychodzi proces pisania, czyli filtrowania z emocji - powiedziała poetka Justyna Bargielska, która była gościem sobotniej "Xięgarni".

Poetka Justyna Bargielska za książki "Dwa fiaty" i "Obsoletki" została dwukrotnie wyróżniona Nagrodą Literacką Gdynia. W sobotniej "Xięgarni" opowiadała o swoim najnowszym tomie poezji "Dziecko z darów".

- Moje myśli są bardzo emocjonalne i niecenzuralne, to jest taka pierwsza ocena świata. Dopiero potem przychodzi proces pisania, czyli filtrowania z emocji. Kiedy pisałam tę książkę, chciałam napisać coś życzliwego czytelnikowi, w związku z tym musiałam zmodyfikować swój język. Tak widziałam swoje zadanie - opowiadała Bargielska.

Justyna Bargielska była gościem sobotniej "Xięgarni" TVN24

Jeden z wierszy w tomiku "Dziecko z darów" dotyczy obiecywania. Bargielska powiedziała, że wierzy w sens składania obietnic. - To może powodować, że się rozwijamy, że nasze życie jest ciekawsze, w jakiś sposób się doskonalimy. Nie jestem jednak fanatyczką dotrzymywania umów za wszelką cenę - podkreśliła poetka.

"10 lat temu był estetyczny zachwyt, teraz etyczny"

Bargielska opowiadała, że stara się dużo uczyć od swoich dzieci. - Długi moment nie byłam w stanie zrozumieć, czym zajmuje się moja córka, co mi tłumaczy. To mi zasugerowało, by zająć się bardziej tym, o czym one mówią, by nie przynosić im wstydu.

Jak dodała, z upływem lat zmieniło się to, czego się od nich uczy. - Teraz jest zupełnie co innego niż 10 lat temu. Wtedy był taki estetyczny zachwyt, a teraz dzieci uczą mnie w takim etycznym zakresie, to znaczy mają nowe świeże spojrzenie na sprawy światopoglądowe czy chociażby klimatyczne.

Bargielska powiedziała, że zachwyca ją język młodzieżowy. Jej wstręt budzi natomiast próba zawłaszczania go przez języki reklam. - Ogłaszane jest młodzieżowe słowo roku i zaraz pojawiają się reklamy jakieś korporacji, które wykorzystują ten język. Uważam, że jest to czyste zło. Tak nie powinno się robić, mnie to rzeczywiście rani - powiedziała poetka.

Cała rozmowa z Justyną Bargielską Gościem sobotniej "Xięgarni" była poetka Justyna Bargielska

TVN24

Program "Xięgarnia" na antenie TVN24 w każdą sobotę o godzinie 18.00 oraz w niedzielę o godzinie 2.30.

pp

Źródło: TVN24