Zdjęcie zostało wykonane 17 października 2023 roku w szpitalu Nasser w Khan Younis. Widoczna na zdjęciu kobieta to 36-letnia Inas Abu Maamar, mieszkanka Palestyny. Jej 5-letnia siostrzenica Saly zginęła wraz z matką i siostrą, gdy izraelska rakieta uderzyła w ich dom w Khan Younis. Jury konkursu podkreśliło, że było głęboko poruszone tym, w jaki sposób zdjęcie zostało "skomponowane z troską i szacunkiem oraz że to jednocześnie metaforyczne i dosłowne spojrzenie na tę niewyobrażalną stratę". Zauważono również, że zdjęcie symbolizuje żniwo, jakie zbiera konflikt w Gazie, oraz wskazuje na bezsensowność wszystkich wojen.

- Poczułem, że to zdjęcie podsumowuje szerszy sens tego, co się dzieje w Strefie Gazy. Ludzie byli zdezorientowani, biegali z jednego miejsca w drugie, pragnąc dowiedzieć się, co się stało z ich bliskimi. Ta kobieta przyciągnęła mój wzrok, ponieważ trzymała ciało małej dziewczynki i nie chciała go puścić - mówił Salem w listopadzie, gdy po raz pierwszy opublikowano zdjęcie. Fotograf przyznał, że zaledwie kilka dni przed wykonaniem tego zdjęcia sam został ojcem. Salem w przeszłości był już wyróżniony w World Press Photo - w 2010 roku otrzymał drugie miejsce w jednej z kategorii za fotografię pokazującą wybuchy bomb nad Strefą Gazy podczas izraelskiej ofensywy przeciwko Hamasowi.