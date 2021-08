Wojciech Smarzowski wraca z nowym filmem. "Wesele" w kinach jeszcze w tym roku

"Wesele" Wojciecha Smarzowskiego - o czym jest film?

"Wesele" z roku 2021 to - jak czytamy w opisie przekazanym przez dystrybutora - "historia miłości tak mocnej, że przekracza granice, nie mieści się w ramach i jest silniejsza od wszelkich barier. To szczere spojrzenie na współczesny świat, a także dramatyczna podróż w przeszłość, która nikomu nie pozostanie obojętna". Sam reżyser określił film jako "opowieść o manipulowaniu emocjami i ostrzeżenie przed mową nienawiści". Na weselu jakich w Polsce wiele spotykamy pannę młodą w zaawansowanej ciąży (Michalina Łabacz), która z niepokojem obserwuje wybryki świeżo poślubionego męża (Przemysław Przestrzelski)

W rodziców panny młodej wcielają się Agata Kulesza i Robert Więckiewicz. Ojciec to lokalny biznesmen, którego interes życia wisi na włosku, co odciąga jego uwagę od wesela córki. A chodzi nie tylko o wielkie pieniądze, ale również o szczęście najbliższych.

"Z każdą minutą rosną emocje i odżywają najgłębsze uczucia, historie burzliwych miłości dawnych i nowych kochanków przenikają się nawzajem. Stopniowo zatraca się granica między tym, co kiedyś, a tym, co teraz. Na jaw wychodzą tajemnice przeszłości, nakręcające spiralę zła, z której nie ma ucieczki. Mało komu udaje się zobaczyć coś więcej poza 'swoimi własnymi' prawdami. A jeśli już się uda, to najczęściej w ukryciu – w obawie i strachu przed konsekwencjami i zdemaskowaniem. Świt zastanie bohaterów w różnej kondycji, stanie emocjonalnym i z różnym bagażem doświadczeń. Pewne jest tylko jedno – z tym weselnym kacem każdy będzie musiał poradzić sobie sam" - czytamy w opisie filmu.