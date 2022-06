Festiwal "Zdobywcy Fryderyków" w Szczecinku. W czwartek i piątek specjalne wydania "Szkła Kontaktowego"

czytaj dalej

Według wstępnej oceny Komisji Europejskiej, Polska ustawa o Sądzie Najwyższym nie uchyliła kwestionowanych przepisów dotyczących sądownictwa - powiedział rzecznik Komisji Europejskiej, podkreślając jednocześnie, że "nie jest to formalna ocena zgodności z kamieniami milowymi". Był to komentarz do wypowiedzi wiceszefowej KE Very Jourovej, która oceniła wcześniej, że nowelizacja ustawy o SN nie wypełnia warunków zawartych w Krajowym Planie Odbudowy. Do słów komisarz odnieśli się premier Matusz Morawiecki, rzecznik rządu i szef prezydenckiego gabinetu. Przedstawiciele senackiej większości wraz z marszałkiem Tomaszem Grodzkim zorganizowali w tej sprawie konferencję.