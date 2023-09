Mick Jagger nie da swoim dzieciom 500 milionów dolarów. "Nie potrzebują"

Mick Jagger, lider zespołu The Rolling Stones, stwierdził w najnowszym wywiadzie, że nie zamierza przekazywać wartych 500 milionów dolarów praw do swoich utworów dzieciom. Muzyk dochował się ośmiorga potomstwa.

O swoich zamiarach Jagger opowiedział w wywiadzie, który ukazał się 26 września na łamach "Wall Street Journal". Zapytany, co zamierza zrobić ze swoimi prawami do katalogu utworów z jego udziałem, odparł, że nie chce go sprzedawać. Jednocześnie zaznaczył, że nie planuje przekazywać drogocennych praw autorskich swoim dzieciom. - Nie potrzebują 500 milionów dolarów, żeby dobrze żyć, no błagam - powiedział 80-letni muzyk.

Kto w takim razie wejdzie w posiadanie praw do stworzonych przez niego utworów po jego śmierci? Jagger zasugerował, że rozważa przekazanie ich na cele charytatywne. - Może zrobię coś dobrego dla świata - stwierdził gwiazdor The Rolling Stones.

Cytujące wypowiedzi 80-latka Sky News wyjaśnia, że w rękach Jaggera znajdują się jego prawa do utworów nagranych po 1971 roku. Wcześniejsza twórczość Brytyjczyka jest własnością innej wytwórni. - Branża była wtedy tak młoda, że ​​nie mieliśmy wsparcia ludzi będących na bieżąco i mogących nam doradzić, tak jak ma to miejsce teraz. Chociaż takie rzeczy wciąż się zdarzają. Spójrzcie na to, co przytrafiło się Taylor Swift. Nie znam dokładnie tej sytuacji, jednak z pewnością nie była szczęśliwa - podkreślił Jagger, odnosząc się do sprawy sprzed kilku lat, gdy Swift została pozbawiona praw do własnych utworów.