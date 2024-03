"Łowca androidów" przyniósł mu sławę

W 2017 roku artysta powiedział w wywiadzie udzielonym magazynowi "Hollywood Reporter", że fani najczęściej pytają go o film "Łowca androidów" z 1982 roku w reżyserii Ridleya Scotta, w którym zagrał kapitana policji namawiającego Harrisona Forda do polowania na cyborgi. Jak przyznał w rozmowie, gdy po raz pierwszy obejrzał film, nie zdawał sobie sprawy, że osiągnie on tak duży sukces. "Nie wiedzieliśmy, co powiedzieć, myśleć i robić! Nie wiedzieliśmy, co do cholery zrobiliśmy! Jedynym, który zdawał się to rozumieć, był Ridley" - mówił. "Guardian" przytacza wypowiedź aktora udzieloną gazecie "Orange County Register", w której powiedział, jaki ma stosunek do sławy. "Byłem w pobliżu gwiazd. Byłem w pobliżu Redforda i Hoffmana, to było przerażające. To dążenie do sławy jest jak pogoń chartów za mechanicznym królikiem. Zanim go złapiesz, jesteś już zbyt zmęczony, by biec dalej, więc musisz go zastrzelić" - mówił. ZOBACZ TEŻ: Nie żyje Kenneth Mitchell. Aktor miał 49 lat