"Herkules". Ruszyły zdjęcia do nowego serialu Player Original

"Herkules" to najnowsza produkcja Player Original. Główny bohater o imieniu Herkules kilkukrotnie nie zdał egzaminu do szkoły policyjnej. Policjantka Sylwia Mazur wie, dlaczego genialny analityk nie może wykonywać wymarzonego zawodu. Premiera serialu jest planowana w serwisie player.pl w 2022 roku.

"Herkules" - najnowsza produkcja Player Original - to ośmiodocinkowy serial w reżyserii Bartosza Kruhlika, którego pełnometrażowy debiut fabularny "Supernova" otrzymał nagrodę za Najlepszy Debiut Reżyserski na 44. Festiwalu Filmów Fabularnych w Gdyni oraz cztery nominacje do Polskich Nagród Filmowych "Orły".

"Supernova" Bartosza Kruhlika 19.09.| Zwiastun filmu "Supernova w reżyserii Bartosza Kruhlika. Forum Film Poland

Głównym bohaterem serialu jest Herkules Nowak - genialny analityk, mający w jednym palcu wszystkie podręczniki do kryminologii i kryminalistyki. Mimo to nie udaje mu się zdać egzaminu wstępnego do szkoły policyjnej. Dlaczego? Odpowiedź na to pytanie zna policjantka Sylwia Mazur, która jest przeciwieństwem Herkulesa. Często działa intuicyjnie, chaotycznie i pod wpływem emocji. Pewnie dlatego grozi jej przeniesienie do innego wydziału.

Rafał Maćkowiak jako Herkules Nowak Player Original

Nowak ma ograniczone zaufanie do wszystkich poza sobą i wydaje się być pozbawionym emocji, niezbyt miłym, acz genialnym introwertykiem. Spontaniczna Sylwia kieruje się przede wszystkim sercem i ma niezłe podejście do ludzi. Tych dwoje to prawdziwa mieszanka wybuchowa.

"Herkules" - obsada i twórcy

Role główne w nowym serialu Player Original zagrają Rafał Maćkowiak (Herkules Nowak) oraz Weronika Książkiewicz (Sylwia Mazur).

Producentem “Herkulesa” jest Tomasz Cichoń. Za scenariusz odpowiadają Karolina Frankowska oraz Bartosz Janiszewski. Zdjęcia realizuje Weronika Bilska. Kierownikiem produkcji jest Krzysztof Łojan. Scenografię przygotowuje Marcelina Początek-Kunikowska. Magdalena Sekrecka zajmuje się kostiumami. Charakteryzatorem prowadzącym jest Jolanta Dańda.

Zdjęcia do serialu powstają w Warszawie i okolicach. Premiera ośmioodcinkowego “Herkulesa" jest planowana w serwisie player.pl w 2022 roku.

Player Original to produkcje własne Playera, realizowane specjalnie na zamówienie serwisu i dostępne ekskluzywnie w Playerze. Do tej pory w bibliotece znalazły się seria "Chyłka" oraz seriale: "Skazana", "Szadź", "Żywioły Saszy – Ogień", "Nieobecni", "25 lat niewinności. Sprawa Tomka Komedy", "Mamy to!", "Top Model. Front Row" czy ostatnio reality show "Prince Charming".

Autor:tmw

Źródło: tvn24.pl