A$AP Rocky został uniewinniony w sprawie dotyczącej napaści na innego rapera. Muzyk był oskarżony o to, że dwukrotnie strzelił do byłego przyjaciela. Groziły mu nawet 24 lata więzienia. Konsekwentnie odmawiał przyznania się do winy i odrzucił ugodę zaproponowana przez prokuraturę.

Ława przysięgłych sądu w Los Angeles uznała we wtorek A$AP Rocky'ego za niewinnego dwóch zarzutów napaści z wykorzystaniem broni półautomatycznej. Raper był oskarżony o zaatakowanie byłego przyjaciela A$AP Relliego. Pozew odnosił się do wydarzeń z 6 listopada 2021 roku. Obaj muzycy wdali się wówczas w kłótnię na jednej z ulic w Hollywood – przypomina CNN. Stacja przytacza też argumentację obu stron. Relli twierdził, że w trakcie szamotaniny Rocky kilkukrotnie strzelił do niego z broni, raniąc go przy tym w dłoń. Wspólny znajomy obu mężczyzn A$AP Twelvyy zeznał, że to Relli był prowodyrem kłótni, a strzały oddane przez Rocky'ego miały charakter ostrzegawczy. Obrona Rocky dodatkowo podnosiła, że broń, której użył raper, była w rzeczywistości rekwizytem scenicznym, który strzelał jedynie ślepymi nabojami. Muzyk miał nosić ją z sobą ze względów bezpieczeństwa.