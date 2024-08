czytaj dalej

Premier Indii Narendra Modi przyjechał do kancelarii premiera, gdzie przywitał go Donald Tusk. Później ma rozmawiać z prezydentem Andrzejem Dudą. Szef indyjskiego rządu chce się też spotkać z byłym wicepremierem i byłym ministrem finansów Leszkiem Balcerowiczem, a także z przedstawicielami firm IT i sportowcami. To pierwsza wizyta premiera Indii od 45 lat.