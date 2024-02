Rzucił się z maczetą na policjantów. Groził, że ich potnie i zabije

czytaj dalej

We wtorek po godzinie 10 rozpoczęła prace sejmowa komisja śledcza do spraw afery wizowej. - Tylko fakty, tylko prawda i tylko konkrety nas w tej komisji interesują - oświadczył przewodniczący komisji Michał Szczerba (KO). - Po przejrzeniu planu pracy komisji, który niestety otrzymaliśmy dopiero dzisiaj, odnoszę wrażenie, że to jest komisja do spraw wynajdywania spraw - powiedział wiceprzewodniczący komisji Daniel Milewski (PiS). Po przerwie ogłoszonej około południa członkowie komisji zaproponują świadków.