Pierwsze urodziny sześcioraczków z Tylmanowej. Sześć tortów, sześć świeczek i sześć razy "sto lat"

Wyjątkowe narodziny

Sześcioraczki: Filip, Tymon, Zosia, Kaja, Malwina i Nela przyszły na świat 20 maja 2019 w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie, ciąża została rozwiązana przez cesarskie cięcie w 29. tygodniu. Noworodki ważyły od 890 g do ok. 1300 g. Do domu wypisywane były stopniowo. Według statystyk sześcioraczki rodzą się bardzo rzadko – raz na 4,7 miliarda ciąż na świecie.