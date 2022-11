W ciągu miesiąca ziemia trzęsła się ponad 50 razy. Mieszkańcy obawiają się nowych zapadlisk

Tylko w październiku w powiecie chrzanowskim (Małopolska) doszło do 54 wstrząsów, najwięcej ich było w Trzebini. Według władz gminy to efekt pracy kopalni węgla w sąsiednim Jaworznie. Mieszkańcy obawiają się powstawania kolejnych zapadlisk, podobnych do tego, które powstało na cmentarzu. Burmistrz chce wyjaśnień i deklaracji zadośćuczynienia ewentualnych strat. W odpowiedzi na nasze pytania Tauron Wydobycie przekonywało, że wstrząsy "nie mają żadnego oddziaływania na powierzchnię".

Okoczuk zwrócił się do prezesa spółki Tauron Wydobycie z prośbą o wyjaśnienia i z apelem o deklarację zadośćuczynienia ewentualnych strat. W skierowanym do Jacka Pytla piśmie zaznacza, że wstrząsy są efektem "wydobywania pokładów węgla przez Zakład Górniczy Sobieski".

Okoczuk: dmuchamy na zimne

- Sam październik to już 48 wstrząsów, które pojawiają się o różnych porach dnia i nocy. Wcześniej pojawiały się takie zdarzenia, ale nie było to tak odczuwalne - powiedział nam Okoczuk.

W piśmie skierowanym do prezesa spółki Tauron Wydobycie samorządowiec podkreśla, że gmina od około roku "boryka się z problemem zapadlisk, będących następstwem niewłaściwego sposobu likwidacji KWK Siersza (kopalni węgla kamiennego - red)". Ostatnio ziemia zapadła się na terenie cmentarza komunalnego , a do powstałego leja o głębokości 10 metrów wpadło 40 nagrobków. Teraz mieszkańcy obawiają się, że przez wstrząsy ziemia zapadnie się ponownie.

Cztery wstrząsy w dwa dni

Łącznie w całym powiecie w październiku doszło do 54 wstrząsów, najsilniejszy osiągnął magnitudę niemal 3. Niewiele mniej wstrząsów zarejestrowano w październiku ubiegłego roku, ostatnie miesiące były spokojniejsze. We wrześniu ziemia zatrzęsła się 18 razy, w sierpniu - 17, a w lipcu cztery razy.

Apel o zadośćuczynienia

Tauron Wydobycie: wstrząsy nie powodują zapadlisk

- Stosujemy pełną profilaktykę zgodną z górniczymi standardami w celu zminimalizowania skutków swojej działalności we wszystkich rejonach, gdzie trwa wydobycie. We właściwy sposób zabezpieczyliśmy też ścianę, na której obecnie prowadzone jest wydobycie. Dzięki temu nie mamy zgłoszeń dotyczących szkód górniczych pochodzących z gminy Trzebinia - przekazał nam rzecznik prasowy Tauron Wydobycie Marcin Maślak. Dodał, że spółka stosuje się do obowiązku usunięcia szkód górniczych, gdy jest to zasadne.