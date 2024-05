Koń upadł, woźnica uderzył go w pysk. Nagranie z drogi do Morskiego Oka

Na trasie do Morskiego Oka w Tatrach przewrócił się jeden z koni ciągnących wóz w turystami. Na nagraniu opublikowanym w sieci widać, że gdy inne metody zawiodły, woźnica uderzył zwierzę w pysk. To poskutkowało, koń natychmiast wstał. Sytuację skomentowało między innymi Ministerstwo Klimatu i Środowiska.

Nagranie ze zdarzenia opublikowała w mediach społecznościowych Fundacja Międzynarodowy Ruch na Rzecz Zwierząt Viva!, informując jednocześnie, że "na tę chwilę nie wiemy nic więcej poza tym, co na filmie" i że do zdarzenia najprawdopodobniej doszło w piątek.

Na krótkim nagraniu widać leżącego na drodze, wciąż zaprzęgniętego do bryczki konia i pochylających się nad nim górali oraz zgromadzonych dookoła turystów. Mężczyźni najpierw próbują siłą podnieść zwierzę, ciągnąc je za uprząż, a gdy to nie działa, jeden z nich uderza konia w pysk. Koń natychmiast wstaje.

"To jest metoda, która uruchamia mechanizm obronny"

Jak tłumaczy Anna Plaszczyk z Fundacji Viva!, koordynatorka akcji ratowania koni pod Tatrami, wbrew powszechnemu przekonaniu pozycja leżąca nie jest dla konia niebezpieczna fizjologicznie. Oznacza to, że koń nie rozchorowałby się (np. dostając kolki), gdyby leżał do momentu odzyskania sił. A uderzenie lub klepnięcie nie jest standardowym sposobem stawiania zwierzęcia na nogi. – To jest metoda, która uruchamia mechanizm obronny, normalny mechanizm na przemoc. Konie są zwierzętami uciekającymi, jak się potykają, to natychmiast wstają. A jak nie wstają, to znaczy, że nie mogą wstać, że nie mają siły – tłumaczy Plaszczyk w rozmowie z tvn24.pl. I dodaje: - Ten koń powinien leżeć do momentu, kiedy sam będzie miał siłę wstać.