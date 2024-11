Pijany kierowca, dwie kolizje, ucieczka i obywatelskie zatrzymanie

czytaj dalej

Szymon Hołownia odrzuca doniesienia "Newsweeka", jakoby miał studiować na Collegium Humanum. - Nie jestem absolwentem tej uczelni - oświadczył. Ocenił, że jeśli za rozpowszechnianiem takich doniesień stoją służby, to może to doprowadzić do "poważnego kryzysu zaufania w koalicji rządzącej". Przyznał, że rozważa podjęcie kroków prawnych wobec Collegium Humanum.